Семь пригородных поездов отменили в Ростовской области из-за повреждения контактной сети

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Отменены семь пригородных поездов в Ростовской области из-за нарушения работы контактной сети после повреждения электроподстанции из-за падения обломков БПЛА на станции Таганрог, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем канале в Max.

"Отменены пригородные поезда: №6071 Таганрог - Ростов, №6301 Успенская - Таганрог, №6302 Таганрог - Успенская, №6501 Таганрог - Ростов, №6507 Таганрог - Ростов, №6303 Успенская - Ростов, №6304 Таганрог - Успенская", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на три часа задержан поезд №805 "Ласточка" Таганрог - Новороссийск.

По данным пресс-службы, график движения 14 поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом, сокращен до станции Морская. Они будут ходить по маршрутам Ростов - Морская и Морская - Ростов.

"В настоящее время на месте работают специалисты аварийно-восстановительной бригады. Железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения в штатном режиме", - отмечает СКЖД.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье из-за атаки БПЛА на Ростовскую область в Таганроге пострадала электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, линия электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка обесточена, движение поездов приостановлено. В результате атаки погиб инженер электроподстанции. Также сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях, затем число пострадавших увеличилось до пяти человек.

Кроме того, в Ростовской области после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на трассе Р-280, движение на 64-м км трассы перекрыто.