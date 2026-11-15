В Таганроге из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция железной дороги

Движение железнодорожного транспорта приостановлено от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вследствие атаки БПЛА на Таганрог пострадала электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, линия электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка обесточена, движение поездов приостановлено.

"В Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Возгорания нет. Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.