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Один человек погиб, четверо пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских БПЛА на Таганрог погиб инженер электроподстанции и пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина - главный инженер электроподстанции. (...) Четыре человека - трое мужчин и женщина - получили ранения в результате падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и автозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

Всего минувшей ночью было уничтожено около 50 БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, а также в Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском районах области, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Таганрог
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