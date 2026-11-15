Четыре человека ранены при атаке БПЛА в Курске и области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при атаках украинских БПЛА в областном центре и в одном из районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье в своем канале в Мах.

Так, по его данным, в результате атаки беспилотника в Курске ранены три человека. Среди них - два ребенка и 70-летняя женщина. Они госпитализированы, угрозы жизни нет, уточнил Хинштейн.

В результате удара повреждены четыре частных дома.

Еще одна атака произошла в селе Прилепы Хомутовского района, пострадала 59-летняя женщина, поврежден частный дом.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 154 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.