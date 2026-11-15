Движение поездов в Ростовской области организовано по временной схеме

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда на направлениях Таганрог - Ростов и Таганрог - Успенская в Ростовской области пустили по временной схеме из-за нарушения работы контактной сети после повреждения электроподстанции из-за падения обломков БПЛА на станции Таганрог, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в своем канале в Max.

"Движение пассажирских поездов на направлениях Таганрог - Ростов и Таганрог - Успенская организовано по временной схеме. Ряд поездов уже проследовал через барьерные участки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты аварийно-восстановительных бригад продолжают устранять последствия инцидента.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье из-за атаки БПЛА на Ростовскую область в Таганроге пострадала электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, линия электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка обесточена, движение поездов было приостановлено. В результате атаки погиб инженер электроподстанции. Сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях, затем число пострадавших увеличилось до пяти человек.

В Таганроге в результате атаки получила повреждения электроподстанция в квартале Шубин. Произошло возгорание, открытое горение ликвидировано. Также в городе из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Никто не пострадал. В Таганроге действует локальный режим ЧС.

Кроме того, в Ростовской области после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на трассе Р-280, движение на 64-м км трассы перекрыто.