Ликвидировано открытое горение на трансформаторной подстанции в Таганроге

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на трансформаторной подстанции в Таганроге (Ростовская область), которое произошло в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова в воскресенье.

"Угроза снята", - написала она в своем канале в Max.

Камбулова отметила, что сейчас идет проливка. Специалисты обрабатывают территорию, чтобы исключить повторное возгорание.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в Max сообщал, что в результате ночной атаки БПЛА в Таганроге получила повреждения электроподстанция в квартале Шубин. Произошло возгорание.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье из-за атаки БПЛА на Ростовскую область в Таганроге пострадала электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, линия электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка обесточена, движение поездов приостановлено. В результате атаки погиб инженер электроподстанции. Также сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях, затем число пострадавших увеличилось до пяти человек.

Кроме того, в Ростовской области после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на трассе Р-280, движение на 64-м км трассы перекрыто.