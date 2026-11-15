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В Донецке более 120 тыс. абонентов остались без света из-за аварии на подстанциях

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Более 120 тыс. абонентов остались без света в результате аварийного отключения в Донецке, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин.

"Частично в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном его пресс-службой.

Уточняется, что в результате отключения "без электроэнергии остались 123 002 абонента".

Причины отключения не уточняются, однако ранее власти ДНР сообщали о введении веерных отключений электроэнергии в ряде городов региона из-за повреждений инфраструктуры после атак беспилотников.

Донецк ДНР
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