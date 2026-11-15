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Крупный пожар произошел в автоцентре в Омске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Омске тушат пожар в автоцентре, возгорание локализовано на площади 2,4 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

В тушении задействовано 60 пожарных и около 18 единиц техники.

Информация о пожаре в автоцентре на улице Семиреченская поступила в 17:16 по местному времени (14:16 по Москве). Возгорание было локализовано в 20:31 по местному времени (17:31 по Москве).

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли здания на всей площади. Из горящего здания происходит эвакуация автомобилей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, эвакуированы 23 автомобиля, пострадавших нет.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь автоцентра составляет 2,4 тыс. кв. метров.

Омск МЧС
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