Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическому комплексу в Запорожье

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье днем нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате удара поражен логистический центр в городе Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения", - заявили в военном ведомстве.

"На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сообщили также российские военные.