Песков согласился с заявлениями Трампа о том, что РФ действует на Украине не в полную силу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле согласились с заявлением президента США Дональда Трампа, что Россия действует на Украине не в полную силу.

"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее заявление.

На просьбу уточить, как потенциально могла бы действовать Россия, он ответил: "Это у военных спрашивайте".

Ранее Трамп заявил, что российская сторона не действует в полную силу на Украине.

"Думаю, он немного отошел от конфронтации. Он мог бы действовать жестче. Или даже - намного жестче", - сказал американский лидер журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, как убедить президента РФ Владимира Путина смягчить позицию по Украине.

"Мне кажется, что он хотел бы завершения конфликта", - добавил Трамп.