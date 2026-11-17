Возобновлено движение поездов по участку в Поморье, где обрушился пролет моста

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов по участку Черемуха - Виледь в Архангельской области, где обрушился пролет железнодорожного моста, восстановлено, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

"Открыли для движения поездов участок Черемуха - Виледь СЖД. (...) Сконцентрировали на месте технику и необходимые материалы. Затем соорудили временные подъезды для автомобильной и тяжелой техники, убрали сошедшие вагоны, подготовили площадку и на месте мостового пролета возвели насыпь, уложили на нее путь", - говорится в сообщении.

Были проведены испытания проезда специализированной техникой.

В работах задействовали около 200 сотрудников РЖД, три восстановительных поезда, 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Всего в составе было 52 вагона: 12 сошли с пути, из них семь опрокинулись, включая шесть порожних цистерн.

Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. В Поморье ввели режим ЧС регионального характера.