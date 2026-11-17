Власти Крыма заявили, что логистика доставки грузов в регион не изменилась

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Логистические цепочки поставок топлива и грузов в Крым сохранены, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Крымский мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров (...). Логистические цепочки поставок сохранены", - написал он в мессенджере.

По его словам, по мосту в основном передвигались автобусы и личные машины.

В 23:54 16 ноября движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. Мост был атакован утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября. По предварительным данным федерального Минтранса, обошлось без пострадавших. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.