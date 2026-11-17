Введение обязательного устного ЕГЭ по истории в 11-х классах оценят после апробации в 9-х

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что необходимость введения обязательного устного экзамена по истории в 11-х классах будут обсуждать только после апробации в девятых классах.



"Нам надо пройти сначала этот этап, посмотреть, как эта модель работает, потом обсудить это с экспертным сообществом, есть ли необходимость введения обязательного (устного) экзамена по истории в 11-х классах, там вопросов и развилок много", - сказал Музаев в рамках традиционной ежегодной Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями школьников во вторник.



Он напомнил, что в 11-й класс в России "идет только половина выпускников". "А что делать со второй половиной, которая не пошла в 11-й класс? Дискуссий вокруг этого много. Важность истории - она не обсуждается", - добавил глава Рособрнадзора.