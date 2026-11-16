В Белгородской области от атак пострадали еще двое

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU В Белгородской области от атак пострадали еще двое, сообщил региональный оперштаб.

В Белгороде в результате атаки БПЛА рядом с многоквартирным домом женщина получила акубаротравму. Лечиться она будет амбулаторно.

В Алексеевском округе в хуторе Копанец мужчина в лесу поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Его доставили в районную больницу со множественными осколочными ранениями тела и частичной ампутацией пальцев.



В Борисовском округе в поселке Борисовка в результате атаки дрона разбиты стекла и кузов автомобиля. В результате взрыва второго FPV-дрона загорелся грузовик.



В хуторе Леоновка Валуйского округа при ударах дронов повреждены крыши, окна двух частных домов, социального объекта и хозпостройки.



В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие взрывов FPV-дронов повреждены остекление частного дома и квартиры в МКД.



В Шебекинском округе в селе Репное FPV-дрон ударил по стоянке предприятия, у двух автомобилей повреждены кузова и стекла.