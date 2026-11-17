В ЛНР в результате последних атак ранены шестеро

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате последних ударов ранены шесть человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В селе Меловатка Сватовского муниципального округа в результате удара рядом с жилыми домами пострадали пожилые супруги.

На участке автодороги Сватово-Белокуракино БПЛА атаковал легковой автомобиль, были ранены двое мужчин.

В Кременском и Новопсковском муниципальных округах под удары попали легковые машины, пострадали 74-летний и 46-летний мужчины.

За сутки под огонь попали транспортные средства, жилые дома и гражданская инфраструктура в Новопсковском, Старобельском, Троицком и Кременском муниципальных округах. ПВО и мобильные огневые группы сбили около 90 воздушных целей.