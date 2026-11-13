В Луганске в результате удара БПЛА по остановке автобуса погибла женщина

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Луганске беспилотник атаковал конечную остановку автобуса в поселке Юбилейный, погибла женщина, сообщил Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, погибшая в момент удара находилась рядом с автобусом.

Кроме того, под удары в течение суток попали жилые дома, транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура в Северодонецке, Лисичанске, Лутугинском, Станично-Луганском, Троицком, Старобельском, Краснодонском муниципальных округах.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 150 воздушных целей", - сообщил глава ЛНР.