В ЛНР запретят ночные перевозки пассажиров из-за атак

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, gо которому с 19 ноября пассажирские перевозки в регионе будут ограничены с 16:00 до 08:00.

"В связи с участившимися атаками вражеских БПЛА принято решение ограничить передвижение автомобильного транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки, в том числе транзитные (...). С 19 ноября 2026 года до особого распоряжения движение такого транспорта по территории региона ежедневно будет ограничено с 16:00 до 08:00", - написал он в Max.

Он поручил Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР организовать взаимодействие с федеральным Минтрансом, чтобы обеспечить исполнение этого указа.

"Важно, что движение по пригородным и межмуниципальным маршрутам будет регулироваться с учетом оперативной обстановки Минтрансом региона совместно с муниципалитетами", - добавил Пасечник.