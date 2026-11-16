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В ЛНР за сутки погибли пять человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике за сутки были атакованы девять муниципалитетов, погибли пять человек и еще пятеро ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На дороге Старобельск - Новоайдар был атакован легковой автомобиль, в котором ехали молодые люди. Погиб 25-летний водитель, ранены 16-летняя девушка и 17-летний молодой человек.

В Новопсковском муниципальном округе в результате атаки на грузовик убит водитель. На дороге Антрацит - Ровеньки в результате удара по "Газели" погиб 42-летний мужчина.

На въезде в город Счастье была атакована дорожная техника, которая ремонтировала полотно. Погиб сотрудник дорожной службы, еще один был ранен.

В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по придомовой территории, погиб мужчина. В Старобельском муниципальном округе в результате атаки на легковой автомобиль ранен водитель. Еще один удар в Кременском муниципальном округе враг нанес вблизи жилого дома, пострадал 17-летний парень.

В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры потребители в северной части ЛНР остались без электроснабжения.

За сутки в ЛНР были повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Системы ПВО и мобильные огневые группы за сутки нейтрализовала около 70 воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Антрацит счастье Старобельск
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