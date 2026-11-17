Дума приняла в I чтении поправки о штрафах для компаний за нарушения пожарной безопасности

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Принятый в первом чтении правительственный законопроект № 665-9, помимо прочего, повышает административные штрафы для компаний за нарушения требований пожарной безопасности, в большинстве случаев - в два раза, максимальный штраф может составить 4 млн рублей.

В действующей редакции статья 20.4 КоАП предусмактривает за обычное нарушение требований пожарной безопасности для юридических лиц предупреждение или штраф от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, законопроект предлагает повысить его до 600-800 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф предлагается увеличить с нынешних 40-60 тысяч до 80-120 тысяч рублей, для должностных лиц - с 20-30 тысяч до 40-60 тысяч рублей.

За те же нарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима, штраф для юридических лиц сейчас составляет 400-800 тысяч рублей, для ИП - 60-80 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей. Законопроект предлагает увеличить эти суммы вдвое.

Также вдвое предлагается индексировать штрафы за повторные нарушения на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, связанные, в частности, с неисправностью систем пожаротушения и пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, систем оповещения и эвакуационных выходов.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, действующий КоАП предусматривает для юридических лиц штраф от 1 млн до 2 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Законопроект повышает штраф до 2-4 млн рублей, сохраняя возможность приостановления деятельности.

Кроме того, для производителей и поставщиков предлагается увеличить штраф за невключение в техническую документацию обязательной информации о показателях пожарной опасности веществ, материалов, изделий и оборудования или о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Сейчас для юрлиц он составляет 90-100 тысяч рублей, законопроектом предлагается установить 200-300 тысяч рублей. За повторное нарушение вводится отдельный штраф для компаний в размере 300-400 тысяч рублей.

В пояснительной записке правительство объясняет повышение штрафов их фактическим обесценением из-за инфляции. "Таким образом, индексация штрафа на уровень инфляции - это не усиление ответственности, а восстановление ее исходного уровня", - говорится в документе.

Помимо пожарной безопасности, законопроект повышает штрафы за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС, нарушение правил эксплуатации систем гражданской обороны, оповещения и средств индивидуальной защиты, нарушение запрета на курение и использование кальянов, правил продажи алкоголя.

По оценке правительства, весь предусмотренный законопроектом комплекс изменений КоАП увеличит доходы бюджетной системы примерно на 5,273 млрд рублей ежегодно, из них федерального бюджета - на 3,078 млрд рублей, консолидированных бюджетов регионов - на 2,195 млрд рублей.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.