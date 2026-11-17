Проект о повышении предельного возраста военной службы для женщин принят в I чтении

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе для женщин.

Законопроектом № 8108-9 предусматривается увеличение предельного возраста пребывания на военной службе для военнослужащих женского пола с 45 до 50 лет, а также предельного возраста пребывания в запасе таких военнослужащих: для имеющих воинское звание офицера - с 50 до 55 лет, имеющих иное воинское звание - с 45 до 50 лет.

За военнослужащими, не достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и заключившими новый контракт о прохождении военной службы до дня вступления закона в силу, сохраняется право на увольнение по достижении прежнего предельного возраста. Достигшим предельного возраста и заключившим новый контракт до дня вступления закона в силу предоставляется право уволиться с военной службы по возрасту в любое время.

По словам заместителя министра обороны Виктора Горемыкина, принятие законопроекта обеспечит гарантированное предоставление военнослужащим женского пола права на пенсионное и медицинское обеспечение.

Замминистра обороны заявил, что военнослужащие-женщины, уже снятые с воинского учета по возрасту, подлежать военным сборам и мобилизации не будут. "Закон обратной силы не имеет, поэтому этого не будет. Те (военнослужащие-женщины - ИФ), что ранее уволились, на них действуют нормы прежнего закона. Этот закон вступит в силу с новыми нормами", - сказал Горемыкин в ходе обсуждения законопроекта.

Он также сообщил, что для матерей несовершеннолетних детей будут разработаны и предложены меры социальной поддержки.

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.