В России введут аттестацию по профессиональной гигиенической подготовке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит работникам самостоятельно проходить профессиональную гигиеническую подготовку с последующей электронной оценкой ее результатов.

Аттестацию будут проводить бесплатно; никаких дополнительных затрат не предполагается, сообщила депутатам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Аттестация (...) порядок, который будет определен, предполагает совершенно бесплатное (прохождение - ИФ), в электронном виде. Это написано в теле закона. То есть никаких дополнительных затрат ни для кого не предполагается", - сказала она.

Сотрудников, которые допустили грубые нарушения санитарных требований, обяжут проходить повторную аттестацию.

"Если человек допустил грубое нарушение, тем более с ущербом для здоровья, он должен еще раз пройти аттестацию, чтобы подтвердить свое знание о тех требованиях, которые не допустят возникновения тех или иных рисков для здоровья", - отметила Попова.