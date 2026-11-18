В проекте бюджета заложено повышение платы операторов за радиочастотный спектр

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России с 2027 года могут повысить плату за использование радиочастотного спектра, дополнительные доходы от этого пойдут на нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", следует из поправок правительства ко второму чтению проекта федерального бюджета (№ 615-9) на 2027-2029 годы.

Согласно поправке, по решению правительства дополнительные средства федерального бюджета могут направляться на мероприятия нацпроекта "Экономика данных" и госпрограммы "Информационное общество" в случае и в пределах поступления дополнительных доходов федерального бюджета от увеличения размера ставок для расчета разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра с 2027 года. В редакции первого чтения такого источника не было.

Кроме того, на нацпроект "Экономика данных" в 2027 году зарезервировано до 925,6 млн рублей бюджетных ассигнований, которые могут быть использованы в случае и в пределах поступления дополнительных доходов от платы за спектр, полученных за счет отмены с 2025 года скидки для операторов на частоты стандарта LTE (4G). В редакции первого чтения на 2027 год предусматривалось до 208,6 млн рублей, на 2028 и 2029 годы объем не изменился - по 208,6 млн рублей.

Плата за использование радиочастотного спектра состоит из двух частей: разовой платы, которую пользователь вносит один раз при получении права на частоты, и ежегодной платы, которую пользователи перечисляют в федеральный бюджет ежеквартально равными долями. Речь идет об операторах сотовой связи, теле- и радиовещателях, спутниковых операторах, владельцах технологических и выделенных сетей связи, а также других лицах, использующих радиочастотный спектр на основании выданных разрешений. Порядок установления платы определен постановлением правительства от 2 июня 2022 года № 1008.

Размеры платы рассчитываются по методике, которую утверждает Минцифры. Последние изменения в методику вносились в сентябре 2024 года. Для операторов сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G размеры платы устанавливает Роскомнадзор по каждой выделенной полосе частот и каждому региону.

Согласно постановлению № 1008, ставки и коэффициенты должны пересматриваться не реже одного раза в два года с учетом сроков формирования федерального бюджета.