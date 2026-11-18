Из Доминиканы в РФ депортировали россиянина, обвиняемого в даче взятки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин России, обвиняемый в даче взятки должностному лицу Контрольно-счетной палаты Нижегородской области, депортирован из Доминиканской республики.

"Обвиняемый был задержан зарубежными коллегами и сегодня в аэропорту города Санто-Доминго передан российской стороне", - сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в 2022 году фигурант, действуя в интересах коммерческой организации, дал взятку в размере 730 тысяч рублей сотруднику Контрольно-счетной палаты Нижегородской области. За указанную сумму тот внес в итоговые документы о результатах контрольного мероприятия недостоверные сведения, скрыв выявленные нарушения, которые могли повлечь штрафные санкции и дополнительные финансовые расходы для компании.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Скрываясь от органов предварительного следствия, фигурант покинул РФ, после чего был объявлен в международный розыск.

По словам, Волк, местонахождение обвиняемого было установлено в результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола с зарубежными правоохранительными органами. В отношении сотрудника областной Контрольно-счетной палаты, получившего взятку от фигуранта, в апреле этого года вынесен обвинительный приговор.