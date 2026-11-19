Госдума рассмотрит во II чтении бюджетный пакет на 2027-2029 гг.

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 гг. и сопровождающие его законопроекты: бюджеты внебюджетных фондов, поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, законопроект о налоге на сверхдоходы и законопроект об особенностях исполнения бюджетов в 2027 г.

Проект федерального бюджета (N615-9) предусматривает доходы в 2027 г. в объеме 43,3 трлн руб., расходы - 48,74 трлн руб., дефицит - 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП). Поправки ко второму чтению основные параметры бюджета не меняют.

Доходы Соцфонда в 2027 г. заложены в объеме 19,914 трлн руб., расходы - 19,883 трлн руб. Бюджет ФОМС на 2027 г. предусматривает доходы в объеме 5,038 трлн руб., расходы - 5,206 трлн руб.

Поправки в Бюджетный кодекс (N616-9) снижают базовую цену на нефть в бюджетном правиле в 2027-2030 гг. до $50 за баррель.

Поправки в Налоговый кодекс (N617-9) вводят прогрессивную шкалу НДФЛ от 13% до 22% для совокупности большинства доходов физлиц, предусматривают опережающую индексацию акцизов, повышение налоговых штрафов и НДС на ввоз товаров электронной торговли, приобретаемых физлицами в третьих странах.

Законопроект о налоге на сверхдоходы (N618-9) вводит налог для компаний, добывающих руды черных и цветных металлов, горно-химическое сырье и полупродукты, содержащие драгметаллы. Ставка составит 30%, для золота - 20%. Ко второму чтению из перечня облагаемых полезных ископаемых исключены марганец, хром, вольфрам и молибден, уточнено, что налог не будет взиматься, если НДПИ по соответствующему ископаемому за 2025 г. составил менее 10 млн руб.

Законопроект об особенностях исполнения бюджетов в 2027 г. (N619-9) устанавливает МРОТ с 1 января 2027 г. в размере 28 тыс. 935 руб., вводит обмен данными о счетах и доходах граждан между ЦБ и ФНС, ограничивает доступ к счетам гражданам, которые не представили банкам ИНН, обязывает ФНС вести реестр нарушителей правил применения ККТ.