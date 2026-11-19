Путин, Трамп и Си Цзиньпинь проведут встречу в Шэньчжэне

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле прагматично настроены в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне: речь пойдет о том, как дальше выстраивать отношения.

В преддверие встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России нет невероятных, но есть прагматические ожидания от хорошего обмена мнениями по широкому кругу вопросов.

"Что касается вопросов, которые могут быть обсуждены, они носят очень-очень широкий характер, поскольку международная обстановка заставляет прежде всего говорить о тех конфликтах, которые сейчас нарывают в буквальном смысле", - сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо этого, отметил он, "естественно, пойдет разговор о том, как дальше выстраивать отношения, в том числе между крупными державами, а также как это сотрудничество этих крупных держав может влиять на оздоровление ситуации в мире вообще".

Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что украинский вопрос будет в повестке, Ушаков заявил: "Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся".

Еще накануне вечером продолжалась работа по согласованию трехстороннего документа по итогам предстоящего саммита.

По словам помощника президента, к этому времени уже просматривались "кое-какие параметры".

Трамп в начале недели высказался относительно тематики предстоящей трехсторонней встречи. "Мы немного поговорим об Иране. И мы будем говорить на мою любимую тему - об Украине", - сообщил президент США.

Он добавил, что темой переговоров станет и денуклеаризация. При этом Трамп признал, что "это сложный вопрос", потому что трудно говорить о том, как избавиться от ядерных вооружений, когда их имеют и другие страны.

В среду Путин уже провел полноформатные переговоры с Си Цзиньпином, потом он и китайский лидер встретились с Трампом на приеме в честь глав делегаций саммита АТЭС.

Перед приемом на церемонии совместного фотографирования Путин и Трамп в присутствии Си Цзиньпина обменялись рукопожатием и перекинулись парой фраз.