Мишустин примет участие в работе форума "Транспорт России"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны", осмотрит экспозицию форума и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В мероприятиях примут участие вице-премьеры Андрей Никитин, Марат Хуснуллин, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, министр транспорта Дмитрий Ядров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.