В МИД РФ сомневаются в беспристрастности следствия по "Северным потокам"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Германии уклоняются от взаимодействия с Россией по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", поэтому говорить о беспристрастности органов юстиции ФРГ и выводов следствия весьма сложно, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Дмитрия Любинского.

"На протяжении минувших с момента теракта на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" четырех лет германские власти постоянно уклоняются - вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям - от взаимодействия с российской стороной", - заявил Любинский в беседе с изданием.

По его словам, инициатива России и ряда других стран о проведении независимого, открытого и объективного международного расследования под эгидой ООН была отвергнута, отмечается в статье.

"Поэтому говорить о беспристрастности германских органов юстиции и выводов следствия весьма сложно", - подчеркнул дипломат.

Ранее он сообщал, что Россия пристально следит за ходом судебного процесса в Гамбурге по подрыву "Северных потоков" и не позволит "соскочить с крючка" заказчикам.