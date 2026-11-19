Семь строений пострадали от пожара в Цунтинском районе Дагестана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание семи строений, в том числе средней общеобразовательной школы, в селе Хебатли Цунтинского района Дагестана, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По уточненной информации, огнем охвачено семь строений, в том числе средняя общеобразовательная школа. Тушение осложняется сложным рельефом, плотной застройкой и удаленностью водоснабжения. Существует угроза распространения пожара на соседние здания и строения", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. На месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники.