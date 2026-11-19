Северный флот провел тренировку по применению ракетного и артиллерийского оружия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Соединение ракетных кораблей Северного флота накануне Дня ракетчика-артиллериста ВМФ отработало действия корабельного боевого расчёта по применению ракетного и артиллерийского вооружения, сообщили в пресс-службе Севфлота в четверг.

"В ходе мероприятия отрабатывались вопросы поддержания боевой готовности артиллерийского, зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств кораблей, проверен уровень профессиональной подготовки боевых расчётов ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей, а также дежурно-вахтенной службы", - говорится в сообщении.

Тренировка прошла в том числе на фрегате "Адмирал флота Касатонов", чей экипаж отработал организацию нанесения удара высокоточным ракетным оружием по морским целям, имитирующим корабельную группировку условного противника, находящуюся на удалении более 300 километров, проинформировали во флоте.

Корабельные боевые расчеты отработали сопровождение имитированных воздушных целей и их уничтожение артиллерией, сказали в пресс-службе.

Задачи тренировки решались путем компьютерного моделирования на приборах управления радиотехническим и ракетно-артиллерийским вооружением. Тренировка состоялась в Североморске, главной базе Северного флота, сообщили в пресс-службе.