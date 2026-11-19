Начальник ракетных войск сообщил о завершающем этапе перехода на разведывательную систему

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ракетные войска и артиллерия находятся на завершающем этапе перехода на разведывательно-огневую систему, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Дмитрий Клименко.

"Род войск находится на завершающем этапе перехода в качественно новое состояние - разведывательно-огневую систему. Это совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Она позволяет наиболее эффективно решать задачи по огневому поражению противника", - сказал Клименко в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, основой системы являются разведывательно-ударные комплексы - помимо средств поражения, они включают средства артиллерийской и воздушной разведки, управления и обеспечения.

"Это резко сокращает цикл "разведка - обнаружение - поражение" и повышает живучесть наших формирований на поле боя", - отметил Клименко.

Начальник войск также сообщил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса передаются требования по совершенствованию техники и внесению изменений в их конструкцию.

"Современные артиллерийские системы семейства "Мста" и РСЗО семейства "Торнадо", поставляемые по государственному оборонному заказу, оснащены навесными комплектами дополнительной защиты - так называемыми мангалами - и средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил он.

"Наряду с модернизацией комплексов совершенствуется и их боекомплект. В ходе специальной военной операции создаются и проходят боевую апробацию новые ракеты и боеприпасы - с большей дальностью и точностью стрельбы, с повышенным могуществом", - заявил Клименко.