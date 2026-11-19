Движение поездов по Крымскому мосту приостановлено

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста, сообщил Минтранс РФ.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Крымский мост вновь подвергся украинской атаке, движение перекрыто, сообщил в ночь на четверг глава Крыма Сергей Аксенов.

"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто", - написал Аксенов в своем Мах-канале.

Все ответственные службы находятся на рабочих местах, проводится оценка причиненного ущерба, добавил глава республики.