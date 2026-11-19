В белгородских Валуйках от атак БПЛА ночью повреждены предприятия и инфраструктура

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области город Валуйки в ночь на 19 ноября подвергся массированной атаке беспилотников, есть повреждения предприятий, нарушено энергоснабжение, сообщил оперативный штаб региона.

В городе повреждены три предприятия, коммерческий объект, два многоквартирных дома, объект инфраструктуры, газовая труба и три линии электропередачи. Часть горожан остаются без света. Пожары все потушены.

Всего, по данным оперштаба, за сутки в Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Казинка нанесены удары 21 беспилотником, шесть из которых сбиты.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 80 атаках с украинской стороны на регион за минувшие сутки и напомнил, что есть погибший и пострадавшая.

Удары пришлись по 10 округам, речь идет в том числе о 14 артобестрелах и 16 сбросах взрывных устройств с БПЛА. За сутки над регионом были сбиты и подавлены 117 беспилотников.

В результате атак один человек погиб, еще один ранен. Пострадавшая женщина продолжит лечение амбулаторно, уточнил Шуваев.

Оперативный штаб сообщил о двух пострадавших, получивших ранения ранее. В частности, в Белгороде в больницу обратилась женщина, которая получила акубаротравму в результате детонации БПЛА 25 октября. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

В детскую областную клиническую больницу обратилась девушка 17 лет, которая также получила акубаротравму в результате детонации БПЛА в поселке Майский Белгородского округа 16 ноября. Пациентка находится на стационарном лечении.