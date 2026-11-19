В Москве рассчитывают на возвращение Кишинева к конструктивному диалогу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия надеется, что взаимодействие с Молдавией вернется в русло конструктивного прагматичного диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С уважением относимся к молдавскому народу. Надеемся, что взаимодействие между нашими странами вернётся в русло конструктивного прагматичного диалога в соответствии с Договором 2001 года о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова", - говорится в комментарии Захаровой по случаю 25-й годовщины подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдавией.

Официальный представитель МИД отметила, что в последние годы двусторонние отношения стран "переживают глубокий кризис". "Убеждены, что это не отвечает интересам Молдавии и её жителей, многие из которых с теплотой относятся к России и не видят в ней угрозу", - добавила Захарова.