Поправки о применении ИИ в надзорной деятельности должны принять до 2027 года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере госконтроля и надзора для аналитики деятельности бизнеса планируется закрепить на законодательном уровне до конца 2026 года, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев в кулуарах Всероссийского форума контрольных органов в Хабаровске.

"Ожидаем, что именно в законе о государственном надзоре будет дополнительно определена возможность применения технологии искусственного интеллекта по ряду направлений. Ожидаем, что до конца года соответствующие поправки Госдума примет, а Совет Федерации одобрит", - отметил он.

По его словам, задача - сделать контроль более эффективным для выявления реальных рисков.

"Мы видим, как ИИ уже применяется. Во-первых, для распознавания различных нарушений средствами фото- и видеофиксации, беспилотниками, дистанционным зондированием земли. Второе направление менее очевидно, но за ним будущее - это аналитика при помощи ИИ различных баз данных. Государство накапливает большие массивы данных о деятельности бизнеса. Наша задача, чтобы соответствующие требования исполнялись без проведения проверок, но если уж надзорные органы собрались с проверкой, то очень важно, чтобы индикатор риска нарушений приблизился к 100%", - пояснил Херсонцев.

Замминистра также подчеркнул, что использование современных технологий не заменит сотрудников ведомств.

"Безусловно, технологии подсказывают, помогают, но финальное решение будет за инспектором. И он сможет работать на упреждение нарушений и плюс бороться с недобросовестным бизнесом", - добавил он.

Херсонцев в ходе пленарной сессии заявил, что за последние 12 лет, начиная с 2015 года, количество проверок контрольными надзорными органами сократилось почти в 8 раз, а акцент в работе контролеров смещается с массового охвата на адресную работу с рисками и предупреждение нарушений.

"Если в 2015 году проводилось свыше 2 млн проверок, то только за 10 месяцев 2026 года их число сократилось до 262 тыс. - на 87,8%. При этом доля проверок бизнеса в общем числе контрольных мероприятий также снижается: если в 2024 году она составляла 24,2%, то по итогам 10 месяцев 2026 года - 18,5%. Это результат перехода к риск-ориентированному подходу: плановые проверки проводятся только в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а внеплановые - по индикаторам риска", - подчеркнул замминистра.