В Мурманской области составляют стандарт здорового питания для Арктики

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первый в России проект по разработке регионального стандарта здорового питания для детей, беременных и кормящих женщин запущен в Мурманской области, сообщил региональный Минздрав.

Стандарт будет учитывать условия Арктики и содержать конкретные рекомендации по рациону и набору витаминов. Он послужит основой для профилактики заболеваний и повышения качества медицинской помощи по профилю нутрициологии в рамках ОМС, говорится в сообщении.

В разработке стандарта здорового питания в Арктике участвуют профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы Андрей Продеус и исполнительный директор Всероссийской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Сергей Гуреев. Поддержку оказывает заслуженный врач России, депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко.

"Проект нацелен на раннюю профилактику и формирование культуры здорового питания с детства. Каждый год неправильного питания в первые 10 лет жизни отнимает примерно 2,5 года потенциальной жизни", - отметил Продеус.

Например, генетически человек мог бы прожить до 100 лет, но если он неправильно питается первые 10 лет, то он теряет около 25 лет ожидаемой продолжительности жизни. "Это ориентировочная цифра, но она хорошо показывает, насколько важно правильное питание в первые годы жизни", - отметил он.

На первом этапе работы над стандартом ученые, в частности, анализируют питание детей дома, в детских садах и школах, рацион беременных и кормящих женщин, выбор продуктов и витаминов.

"Это очень значимо с целью профилактики именно для того, чтобы не давать возможности развиться всевозможным патологиям во времени беременности и развития детей", - заявил Гуреев.

В перспективе эксперты намерены выяснить, требуется ли дополнительного обогащать питание детей в школах.

Отработанная в Мурманской области методология позволит им продолжить работу в других регионах - с учетом их особенностей.

В Минздраве Мурманской области отмечают, что проект также служит продолжением начатой в 2025 году работы над стандартом "Арктической медицины", который адаптирует рекомендации Минздрава России к специфике регионов Крайнего Севера.

Проект вошел в нацпроект "Семья", а также региональную программу "На Севере - жить!" и проект "На Севере - семья".