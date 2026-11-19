В сообщении с Крымом задерживаются три пассажирских поезда

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В сообщении с Крымом задерживаются три пассажирских поезда из-за закрытия Крымского моста в ночь на 19 ноября, сообщил "Гранд Сервис Экспресс", оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь.

"19 ноября в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту задерживаются поезда "Таврия" в направлении Крыма", - сказано в сообщении.

Это два состава из Москвы и один из Петербурга в Керчь. В случае задержки более чем на 4 часа пассажирам предоставят воду и питание.

Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов. В случае их нарушения ведомство примет меры реагирования.

В ночь на четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост подвергся атаке, движение по нему перекрыто. В Минтрансе заявили, что движение поездов по мосту приостановлено, специалисты оценивают нанесенный ущерб. Пострадавших в результате атаки нет.

Крымский мост был ранее атакован в ночь на 16 ноября и в ночь на 17 ноября, движение по его автомобильной части также приостановлено.