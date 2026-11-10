Wikimedia оштрафована на общую сумму 15,2 млн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал Wikimedia Foundation, который поддерживает работу Wikipedia, виновным в нарушении законодательства и оштрафовал на 15,2 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

Фонд признан виновным по четырем протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта запрещенной информации, если обязанность по удалению предусмотрена российским законодательством).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы, в том числе фонд Wikimedia, неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации об СВО.