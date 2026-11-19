Все опаздывавшие поезда в Крым прибыли на станцию назначения

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Все поезда в направлении Крыма, опаздывавшие из-за действовавшего ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в канале компании в Max.

Поезда отправлением в четверг и далее планируется отправлять по расписанию без корректировок времени начала движения.

В ГСЭ утром 19 ноября сообщили, что в сторону Крыма задерживаются три пассажирских поезда.

В ночь на четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост подвергся атаке, движение по нему перекрыто. В Минтрансе РФ заявили, что движение поездов по мосту приостановлено, специалисты оценивают нанесенный ущерб. Пострадавших в результате атаки нет. Позднее вице-премьер правительства РФ Андрей Никитин сообщил журналистам, что открыто движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста, а движение по второму пути будет восстановлено в ближайшее время.

Крымский мост был ранее атакован в ночь на 16 ноября и в ночь на 17 ноября, движение по его автомобильной части также приостановлено. Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.