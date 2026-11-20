Патриарх Кирилл отмечает 80-летие

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу исполняется 80 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который совершит по этому поводу литургию в храме Христа Спасителя в сослужении глав Православных церквей Иерусалима, Сербии, Чехии и Словакии, а также духовенства Грузии, Болгарии, Албании Македонии, Москвы и Подмосковья.

Патриарх Кирилл, 16-й по счету предстоятель Русской православной церкви, родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье главного механика завода имени Калинина (впоследствии - православного священника) Михаила Гундяева. После школы будущий патриарх работал техником-картографом геологической экспедиции, позже поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем - в Ленинградскую духовную академию.

Большую роль в жизни патриарха сыграл его духовный отец митрополит Ленинградский Никодим (Ротов), которым он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В разные годы будущий патриарх представлял РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, был ректором Ленинградских духовных школ, главой Смоленской и Калининградской кафедры и около 20 лет руководил синодальным Отделом внешних церковных связей - вплоть до своего избрания на патриарший престол в 2009 году.

Годы патриаршества Святейшего Кирилла были отмечены введением института военных священников, началом изучения духовных основ в средних школах России, первой в истории встречей с Римским папой. Одним из главных достижений предстоятеля стала масштабная программа возведения храмов шаговой доступности в российской столице: за 15 лет их было построено более полутора сотен, причем часть этих проектов удается завершить благодаря личной финансовой помощи патриарха.

Среди своих наиболее важных задач патриарх Кирилл неоднократно называл борьбу с абортами: эта тема неизменно проходит через его выступления перед парламентариями, которых он призывает ограничить практику искусственного прерывания беременности, в том числе через вывод абортов из ОМС.