Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за непогоды

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Занятия обеих смен для учеников всех школ Петропавловска-Камчатского в пятницу отменили из-за циклона, который принес метели и штормовой ветер, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"20 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены занятия для обучающихся всех классов общеобразовательных школ", - говорится в сообщении.

Отменены занятия и в учреждениях дополнительного образования Петропавловска-Камчатского.

К Камчатке в ночь на пятницу подошел мощный циклон.