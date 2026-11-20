Соцобъекты и 25 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение теплоснабжения в нескольких соцобъектах и 25 многоквартирных домах произошло в Новосибирске вечером в четверг, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Без теплоснабжения остались 25 многоквартирных жилых домов и 4 социально значимых объекта. Место порыва определено. Ремонтные работы проводятся бригадами НТСК (теплосетевое подразделение "Сибирской генерирующей компании" - ИФ). Диаметр трубы 300 мм", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные бригады провели вскрышные работы, демонтированы два участка трубы, на место доставлена новая труба.

В связи с тем, что аварийный участок находится в низине, производится слив теплоносителя с системы по обратной трубе, из-за чего проведение сварочных работ на этом участке не представляется возможным.

В восстановительных работах задействовано 12 человек и пять единиц техники.

Температура воздуха в Новосибирске в настоящее время - около 3 градусов Цельсия ниже нуля.