БПЛА сбиты над тремя городами и двумя районами Ростовской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации дронов ВСУ над Таганрогом, Шахтами и Новошахтинском, а также двумя районами региона минувшей ночью.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Слюсарь.