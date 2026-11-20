В Кузбассе на пять лет запретят продажу вейпов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Заксобрание Кемеровской области приняло в двух чтениях закон о запрете розничной продажи в регионе вейпов и жидкостей для них, заседание транслировал сайт парламента.

Запрет будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

В 2026 году в России вступил в силу федеральный закон, который дает регионам право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина.