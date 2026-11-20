Два объекта инфраструктуры и склад предприятия повреждены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Два инфраструктурных объекта и складское помещение предприятия получили повреждения при атаках с украинской стороны на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона в пятницу.

Так, в Грайворонском округе в селе Смородина повреждена линия электропередачи, в селе Луговка - объект инфраструктуры и в селе Гора-Подол - газовая труба.

Всего за сутки, по данным оперштаба, округ подвергся восьми обстрелам с применением 28 боеприпасов, ударам 56 беспилотников, 23 из которых были сбиты.

Еще один объект инфраструктуры, а также складское помещение предприятия получили повреждения в городе Шебекино.

За минувшие сутки по Шебекинскому округу были нанесены удары 15 дронов, восемь из которых были уничтожены.