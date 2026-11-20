МФЦ c I квартала 2027 г. смогут ставить штампы о регистрации без сдачи паспорта

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Многофункциональные центры (МФЦ) России к концу первого квартала 2027 года смогут ставить штампы о регистрации в паспорта граждан без необходимости сдачи документа, сообщила вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Ирина Окладникова журналистам на VII Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске.

"Сейчас такая услуга реализуется в семи регионах РФ. И в 62 регионах у нас проведен пилот. Граждане больше не беспокоятся, что они кому-то отдали паспорт, несколько дней без него находятся и должны идти в какие-то отдельные федеральные органы либо службы занятости. Планируем, что к концу первого квартала 2027 года во всех регионах нашей страны она будет реализована", - сказала Окладникова.

Вице-премьер отметила, что в МФЦ для оформления услуги будет достаточно навести телефон на QR-код. Система запросит данные по закрытым безопасным каналам.

Сейчас срок оформления регистрации составляет в среднем 6-8 дней, так как отметку ставят в подразделении МВД.