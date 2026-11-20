В МИД сообщили о проработке визита представителей "евротройки" в РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Визит представителей "евротройки" (Франции, Британии и Германии) в Россию находится в проработке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вы видели, что президент, будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой евротройки. Это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке", - сказал Рябков журналистам.

При этом, по его словам, "что касается трехстороннего формата, в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договоренностей, пониманий, нет".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить диалог по украинскому урегулированию.

"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - сказал Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент РФ подчеркнул: "После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине".