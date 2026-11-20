Правительство выделит до 20 млрд рублей на строительство автотрассы "Новороссия"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Около 25 млрд рублей выделят на строительство дорог в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщило правительство России.

"До конца 2026 года на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь будет выделено до 20 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

Примерно четверть всех выделенных из резервного фонда правительства средств - до 5 млрд рублей - пойдет на строительство первого этапа обхода Мариуполя. Еще до 5 млрд рублей будет выделено на создание участка этой же трассы в рамках второго этапа.

"Оставшиеся средства - до 10 млрд рублей - предназначены для капитального ремонта и расширения трёх участков автодороги Р-280 "Новороссия" в Запорожской области", - уточнили в пресс-службе.

Отдельным распоряжением правительства ДНР будет направлено "более 5,3 млрд рублей на приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе улично-дорожной сети".