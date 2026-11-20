Москва связывает вступление Украины в ЕС с вопросами безопасности России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз, с учетом его антироссийского курса и продолжающейся милитаризации, потребует такого решения, которое будет обеспечивать безопасность России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы неоднократно доводили до сведения наших оппонентов, в том числе в Евросоюзе, что с учетом все более агрессивного позиционирования этой группировки на международной арене, его ярко выраженного антироссийского курса и претензии на значимую самостоятельную роль в сфере обороны и безопасности, продолжающуюся милитаризацию Евросоюза и отдельных стран, - разницы большой между НАТО и ЕС мы не видим, соответственно, всё это в равной степени для нас представляется требующим решения на основе, которая обеспечивала бы нашу безопасность", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, насколько приемлемо было бы для России вступление Украины в ЕС.

По его словам, в этом вопросе не может быть никаких отклонений от требования России о том, что безопасность неделима и нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

"И эта позиция в основе того подхода, который мы отрабатываем в контактах с Евросоюзом, НАТО, в том числе в трехстороннем формате", - добавил замминистра.