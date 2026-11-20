ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики в трех областях Украины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по работающим в интересах ВПК Украины объектам энергетики, расположенным в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Черниговской областях, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

В Ивано-Франковской области поражена тепловая электростанция "Бурштынская", "осуществляющая выработку электроэнергии, в том числе для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины и военных объектов ВСУ", говорится в сообщении ведомства.

В Днепропетровской области удары нанесены по электроподстанции ПС-330 "Терны-Первомайская", "осуществляющей распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ", отмечается в сводке.

В Черниговской области поражена электроподстанция ПС-110 в населённом пункте Мена, "осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ в Черниговской области", информирует Минобороны.