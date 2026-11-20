ВС РФ поразили в Николаевской области склад хранения крылатых ракет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночного удара поразили в Николаевской области склад, используемый для хранения крылатых ракет, а также объекты железнодорожной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Николаевской области (поражен - ИФ) склад н.п. Березнеговатое, используемый для хранения крылатых ракет, применяемых для ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, также поражены три железнодорожных локомотива в районе железнодорожной станции "Днепропетровск" и один локомотив в районе железнодорожной станции "Коростень" Житомирской области, используемые для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ.

"На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт "Одесса" грузы военного назначения", - проинформировало Минобороны РФ.